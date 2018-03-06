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Девушек-моделей на Женевском автосалоне заменят мужчины
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Девушек-моделей на Женевском автосалоне заменят мужчины 

Daily-Motor 6 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Приближающееся открытие одного из самых значимых европейских автосалонов 2018 года — Geneva Motor Show-2018 — несет несколько не совсем приятных новостей для посетителей этой выставки, планирующих помимо новых моделей машин полюбоваться на представительниц прекрасного пола. Тенденция, начавшаяся еще с китайских автомобильных мероприятий последних лет, докатилась и до Европы.
По данным агентства Bloomberg, большинство автомобильных брендов, в числе которых значатся: Toyota, Lexus, Nissan, FCA, Maserati, Jeep, Alfa Romeo, SsangYong, Peugeot, DS, Lamborghini и другие приняли решения отказаться от девушек-стендисток или же привлечь на их места мужчин, которые более подкованы в автомобильной теме и способны проконсультировать посетителей по любому техническому вопросу.
В свою очередь те марки, которые не пошли на такой радикальный шаг, обещают нарядить своих девушек-моделей так, чтобы они выглядели менее вызывающе.
Массовый отказ автопроизводителей от девушек-стендисток связан с чередой скандалов, начавшихся с Голливуда. Напомним, что с начала 2018 года ведется социальная кампания #MeToo, направленная на борьбу с сексуальными домогательствами и насилием. Ранее от привлечения девушек-моделей отказались ведущие мировые гоночные серии, такие как WEC и Формула-1.
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