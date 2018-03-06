VW представил концепт без руля и педалей

Volkswagen представил концепт без руля и педалей

В рамках автосалона в Женеве Volkswagen представил полностью автономный полноприводный электрический концепт I. D. Vizzion. Автомобиль лишен руля и педалей, по запасу хода может конкурировать с Tesla Model S, а в будущем может превратиться в наследника модели "Фаэтон".

Несмотря на тип кузова, седан обладает практически однообъемной компоновкой с отсутсвующими центральными В-стойками и задними дверями, которые распахиваются против движения. Длина электрмобиля — 5 110 мм, внутри — четыре индивидуальных кресла, а в отделке салона используются натуральное дерево и кожа.

Традиционных органов управления вроде руля, щитка приборов и педального блока у I. D. Vizzion нет вообще, поскольку концепт следует идеологии полностью автономного управления 5 уровня. И водитель здесь — не тот кто рулит, а кто прокладывает маршрут в навигационной системе. Основное управление различным функционалом реализовано с помощью искуственного интеллекта, голосовых команд и жестов. В качестве вспомогательного варианта — "шайба" и пара кнопок между передними креслами.

При этом вместо "живых" дисплеев тут виртуальный экран, который проецируется перед водителем и пассажиром, а еще автоматика подстраивается под седоков, запоминая их предпочтения по настройкам сидений и климат-контроля. А если выбрать в бортовой электронике режим Relax, к примеру, то из-под сидений откидываются подставки для ног, включаются расслабляющая музыка и освещение.

Причем, проехать в автономном режиме теоретически получится достаточно далеко, поскольку заявленный запас хода у I. D. Vizzion составляет адекватные 664 км на батарее в 111кВт/час, если активно пользоваться системой рекуперации энергии. Переднюю ось крутит электродвигатель в 101 л.с., заднюю — 201-сильный мотор. В сумме моторы выдают 302 л.с. и разгоняют машину до 100 км/час за 6,3 сек. Максимальная скорость — 180 км/ч.

В компании заявляют, что I. D. Vizzion, возможно, воплотится в серийный вариант примерно к 2030 году. Но еще раньше его решения по дизайну может получить наследник флагмана Phaeton, который ожидается к 2022 году. Все предыдущие модели-прототипы линейки "Ай Ди" немцы тоже собираются поставить на серийный конвейер. Первенцем в 2020 году станет электрохэтчбек I. D., а вслед за ним на дороги общего пользования выйдут минивэн I. D. Buzz и кроссовер I. D. Crozz. Всего же к 2025 году "фольсвагеновцы" собираются выпускать сразу 20 товарных электрических моделей.