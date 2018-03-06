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Парковка в Москве станет бесплатной на четыре дня
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Парковка в Москве станет бесплатной на четыре дня 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
В честь 8 марта платные парковки Москвы станут бесплатными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации столицы.
Собеседник агенства напомнил, что парковка в Москве бесплатна по воскресеньям и праздничным дням, однако ранее выходной 6 января был перенесен на 9 марта, в связи с чем жители и гости столицы смогут бесплатно парковаться в платной зоне четыре дня подряд — с 8 по 11 марта.
Между тем оборудованные шлагбаумами плоскостные парковки Москвы останутся платными и в выходные, приуроченные к Международному женскому дню, подчеркнул он.
Кроме того, представитель столичной администрации призвал автолюбителей соблюдать правила парковки и не мешать коммунальным службам в их работе по уборке и вывозу снега.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в марте город ожидают проблемы с вывозом снега. На своем персональном сайте градоначальник написал, что наступивший месяц грозит столице рекордными осадками, которые не станут «трагедией», однако грозят проблемами, так как в Москве нет снегоплавильных мощностей для прогнозируемых объемов осадков, а создать их «даже теоретически не представляется возможным».
Также вчера СМИ сообщили, что в 2017 году доходы столицы от платных парковок выросли на 21%, составив 5,3 миллиарда рублей. Эксперты объяснили это повышением тарифов и точечным расширением зоны платной парковки.
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