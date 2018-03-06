Ещё
Porsche показал конкурента Tesla
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche неожиданно показал очень быстрый электрокроссовер 

Автовести 6 марта 2018
Фото: Автовести
На автосалоне в Женеве не обошлось без сюрпизов: компания Porsche представила концетптуальный электрический кроссовер, который стал для посетителей настоящей неожиданностью. У него динамика спорткара и немцы намерены запустить его в серию.
Битва мощных и быстрых электрокроссоверов, раскрученная Tesla Model X, втягивает в свою орбиту все новых игроков. Так, Porsche привез в Женеву электрический концепт-кар Mission E Cross Turismo. В компании его подают как свой взгляд на универсальный электромобиль будущего.
В Porsche сообщают, что у Mission E Cross Turismo два синхронных электродвигателя на постоянных магнитах суммарной мощностью свыше 600 л.с. Разгон до "сотни" занимает менее 3,5 секунды, а до 200 км/ч — менее чем за 12 секунд. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/час.
Полноприводный концепт-кар может подключаться к сетевым станциям ускоренной зарядки с напряжением 800 вольт. Кроме того, возможна зарядка индукционным способом, от зарядной док-станции или от домашнего накопителя энергии Porsche.
В компании пока не раскрывают дальнейших деталей, но уже заявляют, что Mission E Cross Turismo почти полностью готов к производству, и основанная на новом прототипе серийная модель будет представлена в следующем году.
Автовести: последние новости
АвтоВАЗ выпустит "дальнобойную" Lada Granta на метане Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид Названа дата премьеры флагманского кросс-купе Audi Q8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение