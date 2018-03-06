Porsche показал конкурента Tesla

Porsche неожиданно показал очень быстрый электрокроссовер

На автосалоне в Женеве не обошлось без сюрпизов: компания Porsche представила концетптуальный электрический кроссовер, который стал для посетителей настоящей неожиданностью. У него динамика спорткара и немцы намерены запустить его в серию.

Битва мощных и быстрых электрокроссоверов, раскрученная Tesla Model X , втягивает в свою орбиту все новых игроков. Так, Porsche привез в Женеву электрический концепт-кар Mission E Cross Turismo. В компании его подают как свой взгляд на универсальный электромобиль будущего.

В Porsche сообщают, что у Mission E Cross Turismo два синхронных электродвигателя на постоянных магнитах суммарной мощностью свыше 600 л.с. Разгон до "сотни" занимает менее 3,5 секунды, а до 200 км/ч — менее чем за 12 секунд. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/час.

Полноприводный концепт-кар может подключаться к сетевым станциям ускоренной зарядки с напряжением 800 вольт. Кроме того, возможна зарядка индукционным способом, от зарядной док-станции или от домашнего накопителя энергии Porsche.

В компании пока не раскрывают дальнейших деталей, но уже заявляют, что Mission E Cross Turismo почти полностью готов к производству, и основанная на новом прототипе серийная модель будет представлена в следующем году.