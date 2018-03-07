У Volvo появился еще один красивый универсал

В Женеве состоялась публичная мировая премьера нового поколения среднеразмерного универсала Volvo V60. Новинка призвана "украсть" у SUV-сегмента часть покупателей, которым нужен семейный автомобиль, и для этого у V60 есть практичный салон и целая армия систем безопасности.

Новый Volvo V60 построен на той же модульной платформе SPA, что и модели 90-й серии, и кроссовер XC60. Длина универсала достигает 4 761 мм при колесной базе 2 872 мм. Объем багажника до оконной линии достигает 529 литров, а при сложенных креслах заднего ряда — 841 литр. Под завязку (до крыши) объем полезного пространства багажника составит и вовсе 1 364 литра при сложенных креслах заднего ряда.

Уже в базовой комплектации V60 оснащается внушительным набором систем безопасности, таких как City Safety, которая включает технологию автоматического торможения, — заявлено, что это единственная система на рынке, которая способна распознать пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге.

Для V60 была модернизирована система Pilot Assist, которая частично берет на себя функции руления, ускорения и торможения на трассах с хорошей разметкой на скорости до 130 км/ч. Новая версия Pilot Assist лучше управляет автомобилем в поворотах. Также V60 оснащен системами Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения) и другими помощниками водителя. Опционально предложат технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, Cross Traffic Alert (также с функцией автоматического торможения).

Volvo V60 выйдет на рынок в шести модификациях: бензиновых T5 и T6 (225 л.с. и 275 л.с.), дизельных D3 и D4 (135 л.с. и 165 л.с.) и гибридных T6 Twin Engine AWD и T8 Twin Engine AWD, которые выдают 340 и 390 лошадиных сил соответственно.

Правда, до России новый Volvo V60 не доберется: как говорят в пресс-службе, связано это с тем, что универсалы в нашей стране особым спросом не пользуются.