Пикап Isuzu D-Max стал дешевле

Автохолдинг Isuzu снизил стоимость на пикап D-Max 2017 года выпуска.

Автомобиль, предназначенный для рынка Поднебесной, стал дешевле на 15 000 юаней (133 тыс. рублей). Минимальная цена D-Max теперь будет начинаться от отметки 148 000 юаней (1,3 млн рублей), а самая дорогая комплектация грузового внедорожника обойдется в 194 800 юаней (1,7 млн рублей).

В моторном отсеке китайской версии пикапа для Поднебесной стоит 3,0-литровый дизельный движок, который выдает 177 л.с. В паре с мотором трудиться 6-ступенчатая механика или 5-диапазонный автомат. Привод может быть и задний, и полный.

Хочется напомнить, что европейский вариант Isuzu D-Max уже перенес небольшой рестайлинг и оснащается экономичной 1,9-литровой турбодизельной установкой, мощность которой 164 л.с.

Известно, что на российский рынок D-Max приехал осенью 2016-го года. Пикап доступен с 2,5-литровым турбодизелем с отдачей 163 силы. Сочетается он с 6-ступенчатой механической трансмиссией или 5-скоростным АКПП. Система привода только полная. Стартовая цена грузового внедорожника для россиян начинается от 1 865 000 рублей.