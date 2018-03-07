Авторынок дал газу: россияне скупают машины

Продажи новых легковых машин в России в феврале выросли на четверть по сравнению с ситуацией год назад. С начала года авторынок уже подрос почти на 30%, но такой эффект объясняется прежде всего эффектом «низкой базы». Участники рынка ожидают, что темпы роста уже в марте окажутся значительно скромнее, но все равно настроены вполне оптимистично.

Работающие в России производители легковых и легких коммерческих автомобилей подвели итоги февраля. Последний месяц зимы ожидаемо оказался очень успешным для рынка, хотя до впечатляющих январских цифр, когда был зафиксирован рост продаж на 31% по сравнению с катастрофическими показателями января 2017 года, все же не дотянул.

Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале россияне купили 133 177 машин, что на 24,7% больше, чем в год назад. При этом рынок в феврале вырос и по сравнению с традиционно считающимся «мертвым» январем (месяц назад в России продали 102 464 автомобиля).

«В феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие. Более чем 27-процентное улучшение в первые два месяца — впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года», — прокомментировал итоги месяца глава Комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер. Таким образом в общей сложности в России с начала года было продано уже более 235 тысяч машин, что на 27,5% или на 50 тыс. единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.

И действительно, начиная с прошлого марта, ежемесячный уровень продаж машин ощутимо поднялся. Тогда было реализовано почти 138 тысяч машин (против 106,5 тыс. в феврале — «Газета.Ru» ) и, очевидно, что в следующем месяце, если рынок и вырастет, то гораздо скромнее, чем в начале года.

Почти вся первая десятка лидеров рынка продемонстрировала в феврале очень уверенный рост — исключение составила лишь Toyota , чьи продажи подросли всего на 3% до 6,5 тыс. автомобилей.

Наращивает продажи, а вместе с ними и отрыв от ближайших конкурентов, «АвтоВАЗ» . В самом коротком месяце года отечественный автогигант реализовал 27,4 тысяч машин, что на 7,4 тыс. или 37% больше, чем год назад. Следом идет бренд KIA (17,8 тыс. машин), который потихоньку отрывается от идущего третьим Hyundai (13,4 тыс.). При этом оба корейских бренда, принадлежащих, как известно одному собственнику, продемонстрировали в минувшем месяце впечатляющий при их внушительных объемах продаж рост — 44% и 43% соответственно. И если в прошлом году по итогам января-февраля отрыв KIA от Hyundai по количеству проданных машин составлял 6,6 тыс. экземпляров, то в этом году он уже составляет 11 тыс.

Чуть отстает от первой тройки компания Renault , чьи продажи в феврале подросли на 17%, составив около 11,3 тысяч машин. Среди других лидеров рынка можно отметить уверенный рост продаж Skoda (+39%) и Ford (+50%). Среди тех, кто в топ-10 не попал можно выделить успех Mitsubishi (2,9 тысяч машин, +97%) и пришедший на смену Daewoo после ребрендинга узбекский Ravon, чьи продажи выросли в три раза.

А вот ряд премиум-марок начали год неважно и, как и в январе, ушли в минус. Речь идет о брендах Lexus Audi и Infiniti.

К «минусовщикам» в феврале попал и « УАЗ », чьи продажи просели сразу на 24%. Чуть более удачливы оказались другие премиум-марки Mercedes, BMW Porsche , чьи продажи в феврале пусть немного, но все же выросли на 8%, 12% и 1% соответственно.

Слабые, относительно остальных участников рынка результаты премиум-марок, можно объяснить стабильным спросом на эти автомобили даже в самый разгар экономического кризиса, когда продажи других брендов, в основном массовых, стремительно таяли.

Среди конкретных моделей сразу бросается в глаза лидерство модели KIA Rio , впервые с ноября, сумевшей опередить продукцию «АвтоВАЗа» в лице Vesta и Granta. В феврале было продано почти 9 тысяч экземпляров корейской легковушки, тогда как идущая на втором месте Vesta была реализована в количестве почти 8,5 тысяч экземпляров.

На четвертом и пятом местах расположились главные хиты Hyundai — Creta (5,9 тыс.) и Solaris (4,6 тыс.). Казалось, еще пару лет назад последний был безоговорочным лидером рынка, но довольно существенная модернизация модели и, как следствие, ее заметное подорожание, немного отпугнуло от нее покупателей, для которых цена автомобиля остается, пожалуй, главным фактором при покупке. Впрочем, в прошлом феврале дела у Solaris были еще хуже, так что нынешний результат не так уж и плох.

В остальном среди лидеров модельного рейтинга предсказуемо оказались наиболее бюджетные представители известных брендов. Первым автомобилем, который уже никак не отнесешь к этой категории, оказался идущий на 12-м месте Tiguan (2,5 тыс. экземпляров в феврале).

Аналитик ГК Алор Кирилл Яковенко в беседе с «Газетой.Ru»обращает внимание на то, что в 2017 году продажи новых легковых автомобилей составили всего 1,46 млн штук — это действительно низкая база по сравнению даже с 2014-м годом, когда продавалось 2,34 млн штук за год.

«Но на фоне падения реальных доходов населения на 5-6% в год в течение последних трех лет даже минимальный рост продаж автомобилей говорит о том, что, во-первых, у граждан еще есть сбережения и готовность их тратить, а во-вторых, что государственные программы субсидирования, такие как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» действительно работают, и помогают рынку не сдуться совсем», — говорит Яковенко «Газете.Ru». — С другой стороны, по уровню потребления россияне не вышли даже на показатели 2010 года. — Автокредиты очень популярны, их доля в общем объеме кредитования составляет до 50%, но, когда государственное субсидирование свернется, все изменится.

Те, кто покупал новые автомобили в более-менее стабильные 2013-2014 годы, начнут продавать их на вторичном рынке, что подстегнет спрос на новые автомобили. Государственное субсидирование сильно зависит от цены нефти. Если сланцевые производители будут «на коне», а соглашение OPEC начнет разваливаться, мы можем получить в итоге $55 за баррель — это та цифра, которая обусловит всего лишь 3-5-процентный рост авторынка по итогам 2018 года».