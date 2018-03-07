В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima

В Женеву Kia привезла обновленную "Оптиму" для Европы — ресталинг пережили и седан, и представленный на автосалоне универсал. Назвали в компании и сроки запуска новинки в России.

Из бросающихся в глаза отличий "евроверсии" от ранее представленной азиатской версии К5 — форма решетки радиатора: у последней она вогнутая, у исполнения для Европы — выпуклая. В остальном оба обновленных варианта отличается от предшественницы бамперами с иной пластикой — спереди изменилась и форма воздухозаборников, и расположение LED-противотуманок. У фонарей на корме изменился светографический рисунок. Закрывают список колесные диски размерностью от 16 до 18 дюймов с новым дизайном.

Интерьер тоже доработали буквально отдельными штрихами. Например, у "Оптимы" появился новый руль, а в салоне — более выразительная контурная подсветка. Новый мультимедийный комплекс с экранами на 7 и 8 дюймов обзавелся голосовым управлением, поддреживает Android Auto и Apple CarPlay, а на центральной консоли расположена беспроводная зарядка для смартфонов. Камеры системы кругового обзора AVM — с более высоким разрешением.

В списке оснащения теперь числится система котроля усталости водителя, а также адаптивный круиз-контроль с активной системой соблюдения рядности движения, которая позволяет не только сигнализировать о пересечении разметки, но и "отруливать" обратно в свою полосу.

Еще есть ассистент предотвращения фронтальных столкновений, распознавание пешеходов и полностью светодиодные адаптивные фары с подсветкой поворотов.

В моторной гамме для Европы — новый 1,6-литровый дизель U3 (136 л.с., 320 Нм) взамен агрегата 1,7 л. Плюс впервые предложен 1,6-литровый бензиновый турбомотор T-GDi (180 л.с.) с семиступенчатым "роботом". Российский аналог тоже должен остаться при сегодняшнем арсенале — с атмосферниками 2 л (150 л.с.) и 2,4 л (181 л.с.), а также турбомотором 2 л (245 л.с.) в версии GT.