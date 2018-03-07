Автопроизводители согласились оповещать об отзывах через «ЭРУ-ГЛОНАСС»

Работающие на российском рынке автопроизводители поддержали инициативу федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по оповещению автомобилистов об отзыве их машин через систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через электронный ПТС. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В Росстандарте планируют начать тестирование системы в пилотном режиме уже в 2018 году, но точная дата начала работы пока неизвестна. При этом соответствующая информация в электронные ПТС будет вноситься уже с 1 июля текущего года.

В ведомстве также изучает возможность запуска специального сервиса, в том числе мобильного приложения, в котором автовладельцы смогут получать информацию об отзывных кампаниях. Например, по VIN-номеру транспортного средства. Такая система также может появиться уже до конца 2018 года.

В Росстандрате отметили, что в 2015 году в России было отозвано примерно 280 000 автомобилей, в 2016-м — 1,1 миллиона, а в 2017-м — полтора миллиона машин. По данным ведомства, за две месяца текущего года в стране под сервисные кампании попали уже более чем 100 000 автомобилей.

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