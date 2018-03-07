Ещё
Автопроизводители согласились оповещать об отзывах через «ЭРУ-ГЛОНАСС»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автопроизводители согласились оповещать об отзывах через «ЭРУ-ГЛОНАСС» 

Motor.ru 7 марта 2018
Фото: Motor.ru
Работающие на российском рынке автопроизводители поддержали инициативу федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по оповещению автомобилистов об отзыве их машин через систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через электронный ПТС. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В Росстандарте планируют начать тестирование системы в пилотном режиме уже в 2018 году, но точная дата начала работы пока неизвестна. При этом соответствующая информация в электронные ПТС будет вноситься уже с 1 июля текущего года.
В ведомстве также изучает возможность запуска специального сервиса, в том числе мобильного приложения, в котором автовладельцы смогут получать информацию об отзывных кампаниях. Например, по VIN-номеру транспортного средства. Такая система также может появиться уже до конца 2018 года.
В Росстандрате отметили, что в 2015 году в России было отозвано примерно 280 000 автомобилей, в 2016-м — 1,1 миллиона, а в 2017-м — полтора миллиона машин. По данным ведомства, за две месяца текущего года в стране под сервисные кампании попали уже более чем 100 000 автомобилей.
Все новинки Женевы
–в инстаграме и нашем канале в Телеграме!
Motor.ru: последние новости
Названа дата дебюта нового Subaru Forester Четырехдверный «Фокус» нового поколения сняли в камуфляже с комиксами Крошечный электрокар Peugeot превратили в мобильную кухню
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу10
Водителям пропишут «дресс-код»89
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля3
Nissan запустит «прорывной» кроссовер
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение