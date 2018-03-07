BMW возродила культовую «восьмерку» в 4-дверном кузове

Баварцы представили в Женеве новый BMW 8 серии в виде 4-дверного купе, которое в будущем станет флагманом марки. И ждать его осталось недолго.

Mercedes-Benz. Прототип "восьмерки" в кузове Gran Coupe может переродиться в серийную машину уже в 2019 году и придет на смену нынешней, стремительно устаревающей модели шестого семейства. Новинке предстоит конкурировать и с Porsche Panamera , и такими же "купейными" моделями у Audi

Технические подробности о флагманских купе и четырехдверке Gran Coupe от BMW пока тоже не раскрываются. Можно предположить, что в основу 8 серии ляжет "бээмвэшная" платформа CLAR, на основе которой уже построены новые 5, 6 и 7 серии.

Под капотом обычной "восьмерки" и М8 может появиться широкая гамма моторов, вплоть до 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом от новой М5 мощностью от 600 л.с. и до мотора V12. Кстати, третьей моделью восьмого семейства должен стать кабриолет.

Напомним, что оригинальное купе BMW 8 серии выпускалось с 1989 по 1999 годы.