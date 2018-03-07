ДТП с президентом: ветеран МВД попал под Порошенко

Автомобиль с полицейскими из кортежа президента Украины Петра Порошенко в центре Киева сбил 87-летнего пешехода. Мужчина, оказавшийся бывшим сотрудником МВД СССР, пытался перейти дорогу на красный свет и после случившегося признал свою вину, но на главу государства и полицию все равно посыпались упреки. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Киеве полиция начала расследование аварии, участником которой стал автомобиль, находившийся в составе президентского кортежа. Попавшее в объектив камер ДТП произошло во вторник около 12.00 по местному времени на углу улиц Институтской и Шелковичной.

На видеозаписи виден перекресток в центре которого находится сотрудник полиции, перекрывший движение для других участников движения. Через перекресток успела проехать головная патрульная машина, после чего возникла пауза в несколько секунд.

Как раз в этот момент через двухполосную дорогу решил перебежать 87-летний мужчина с пакетом в руках.

Он проигнорировал сигнал регулировщика и, как сообщается, шел на красный сигнал светофора. Затем он ускорился и в этот момент прямо на середине проезжей части в него врезался черный представительский Volkswagen . Как оказалось в машине с голубыми «полицейскими» госномерами и спецсигналами, находились сотрудники полиции. От удара мужчина отлетел на несколько метров вперед.

На видео хорошо видно, как остальные автомобили кортежа, в том числе и президентский лимузин, двигавшиеся вплотную за Volkswagen, без остановки проезжают перекресток и уезжают.

Первые секунды после наезда мужчина лежит совершенно без всякого внимания — стоящий рядом постовой занимается пропуском кортежа, а из немецкой иномарки к пострадавшему на помощь никто не спешит.

Лишь после пропуска последней машины из кортежа полицейский бросается на помощь к пострадавшему, а спустя еще какое-то время к нему присоединяются другие очевидцы и пассажир Volkswagen. Водитель иномарки, судя по трехминутному ролику, из салона за это время так и не вышел.

В Национальной полиции сразу подтвердили участие своих сотрудников в аварии, но заявили, что находившиеся в автомобиле стражи порядка сразу же начали оказывать первую помощь пострадавшему и вызвали ему «скорую». Судя по видео, первое утверждение, как минимум, не очень отражает действительность.

По предварительной информации медиков, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и сильный перелом левой ноги, которую необходимо прооперировать. Кроме того, врачи заподозрили, что пенсионер из-за случившегося перенес инфаркт.

«Мы живем неподалеку от места аварии. Отец вышел за продуктами. Мама тоже очень пожилая женщина, почти не ходит», — рассказал сын пенсионера Василия Андреевича (фамилию отца он не назвал — «Газета.Ru»). Сын пешехода рассказал журналистам, что тот ничего не помнит об инциденте, но с учетом своего возраста и обстоятельств ДТП держится хорошо.

Он также добавил, что его отец в советские времена работал на одной из руководящих должностей в МВД при Советском Союзе.

Примечательно, что глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что пострадавший полностью признал свою вину в аварии. Кроме того, он рассказал, что пенсионеру все-таки провели операцию и его состояние сейчас не расценивается как тяжелое.

На месте ДТП работали не только патрульные, но и следователи. Уже вечером во вторник стало известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса — нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, однако кто именно будет расследовать резонансную аварию пока неясно — это определит прокуратура . В ближайших планах следователей — опросить самого пенсионера, после чего будет установлена степень вины участников инцидента.

На аварию довольно оперативно отреагировал и сам Петр Порошенко.

«Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», — заявил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Примечательно, что по данным местных СМИ маршрут, по которому двигался президентский кортеж, является стандартным и используется едва ли не ежедневно.

Авария вызвала большой резонанс в украинских СМИ и соцсетях. Негативно настроенные к президенту журналисты тут же напомнили, что кортеж Порошенко «отличился» далеко не первый раз — ранее фиксировали, как он заметно превышает скорость и двигается по встречной полосе. Впрочем, мало где, особенно в России, кортежы первых лиц придерживаются ПДД — во всяком случае с точки зрения соблюдения скоростного режима.

В соцсетях большинство комментаторов больше всего возмущались действиями регулировщика и самого Порошенко, которые, по их мнению, фактически проигнорировали лежащего на земле после наезда пенсионера.

Не обошлось и без доли юмора — пострадавшего дедушку некоторые окрестили «агентом Кремля», который якобы целенаправленно атаковал Порошенко.