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Как мощнейшему суперкару прожить с таким именем в России?!
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Ferrari дала мощнейшему суперкару имя, с которым его не продать в России 

Автовести 7 марта 2018
Фото: Автовести
Ferrari привезла в Женеву трековую версию модели 488 с одним из самых мощных моторов в истории марки. Вот только имя суперкару дали такое, что для продаж в России машину точно придется переименовывать.
На Западе к названию Ferrari 488 Pista вопросов нет: "pista" переводится с итальянского как "гоночный трек". Но в России с таким именем, как вы понимаете… Так что если новейшая трековая версия 488-й и выйдет на наш рынок, имя ей придется менять.
Шутки шутками, а вот начинка у Pista крайне серьезная, позволяющая дать отпор трековым Porsche 911 GT2 RS и Lamborghini Huracan Perfomante. Так, спорткар получил мощнейший мотор V8, который когда-либо ставился на дорожные автомобили Ferrari. Новая модель продолжит серию трековых моделей, вслед за Challenge Stradale, 430 Scuderia и 458 Speciale.
Так, битурбовый двигатель объемом 3,9 л в компании "разогнали" до 720 л.с. (+49 "сил") и 770 Нм за счет новых распредвалов с клапанами, увеличенных интеркулеров, усиленных поршней с титановыми шатунами, нового впуска, а также выпуска из сплава Inconel.
Ревизии подвергся и 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, который в режиме Race переключает ступени всего за 0,3 сек. Появилось и новое поколение системы управления тягой Side Slip Control System.
Попутно Pista была облегчена на 90 кг по сравнению с обычной 488 GTB, и в сухом виде она теперь весит 1280 кг. Что до динамики, то разгон до 100 км/час занимает всего 2,85 сек, 200 км/час суперкар набирает за 7,6 сек, а максимальная скорость — 340 км/час.
Кроме того, 488 Pista — первая Ferrari, на которую можно заказать карбоновые колесные диски, которые примерно на 40% легче легкосплавных.
Новая Ferrari 488 Pista будет выпускаться параллельно с 488 GTB.
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