Бензин попал под наблюдение 

Федеральная антимонопольная служба вновь заинтересовалась действиями нефтяников, которые решили не выполнять рекомендации Минэнерго по уровню запаса топлива. Также регулятор намерен получить объяснения резкого — на 40% — роста экспорта бензина на фоне снижения поставок на внутренний рынок. В ведомстве успокаивают, что никаких сиюминутных изменений стоимости топлива не ожидается, сейчас, в предвыборный период, цены на бирже остаются стабильными, пишет газета «Коммерсант».
Аналитики говорят, что роста цен, по крайней мере в ближайшее время, можно не ждать. В марте нефтяные компании наращивают запасы, причем не только из-за скачка спроса весной, но и плановых ремонтов, которые начинаются как раз в апреле. За ценами на бензин обещал присмотреть и президент Владимир Путин. Ранее ФАС объяснила, из каких составляющих складываются цены на топливо, 65% — это налоги.