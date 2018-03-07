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Lamborghini Huracan Performante Spyder представлен в  Женеве
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Женевский автосалон: Lamborghini Huracan Performante Spyder выходит перед публикой в Женеве 

Auto.Today 7 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Год назад Lamborghini представила хардкорную версию Huracan Performante. Теперь наиболее ориентированная на водителя версия Huracan получает версию с открытым верхом, которая, без сомнения, вскружит голову каждого, находящегося в зале на Женевском автосалоне.
Новый Huracan Performante Spyder имеет крышу с мягким верхом, замена которой занимает 17 секунд, чтобы открыть или закрыть и не скомпрометировать активную аэродинамику ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva).
Его без наддува 5,2-литровый V10 развивает такую же мощь, как и его родной брат, мощность которого составляет 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента, что на 30 л.с. и 40 Нм крутящего момента больше, чем LP610-4 Spyder, который также на 35 кг новинки тяжелее.
Спринт от 0 до 100 км/ч упал от стандартного Spyder с 3,4 секунды до 3,1, что на 0,2 секунды меньше, чем у Huracan Performante Coupe. Максимальная скорость идентична и составляет 325 км/ч. Так же, как и Performante Coupe, новый Spyder обладает улучшенной подвеской, более гибким управлением, откалиброванным ESC, постоянным полным приводом, активным аэром ALA и пересмотренной системой ANIMA. Система режима привода предлагает три настройки: Strada, Sport и Corsa, каждая из которых настраивает динамические системы соответственно.
Увлеченные новым Lamborghini Huracan Performante Spyder на разных рынках по всему миру, но им придется подождать, по крайней мере, до лета.
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