Новый Kia Quoris: дизайн стал ещё понятнее

Kia опубликовала пару эскизов-тизеров нового Quoris (K900).

По словам представителей марки из Южной Кореи, новый стиль K900 «сложный и величественный». Это и видно. Самая главная гордость дизайнеров — это решётка радиатора, состоящая из 176 ячеек. Они в форме бриллиантов. Говорится, что не просто так придумано: якобы, это символизирует процесс высвобождения некой энергии. Надеемся, что когда представят серийный вариант, данное решение никуда не исчезнет. За прорисовку силуэта отвечали мастера дизайн-студий как в самой Корее, так и США.

Производство большого седана развернётся на заводе в Корее. Старт продаж намечен на второй квартал нынешнего года. Сообщается, что дебюта полноценного стоит ожидать в апреле.