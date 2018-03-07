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Новый Kia Quoris: дизайн стал ещё понятнее
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Новый Kia Quoris: дизайн стал ещё понятнее 

Car.ru 7 марта 2018
Фото: car.ru
Kia опубликовала пару эскизов-тизеров нового Quoris (K900).
По словам представителей марки из Южной Кореи, новый стиль K900 «сложный и величественный». Это и видно. Самая главная гордость дизайнеров — это решётка радиатора, состоящая из 176 ячеек. Они в форме бриллиантов. Говорится, что не просто так придумано: якобы, это символизирует процесс высвобождения некой энергии. Надеемся, что когда представят серийный вариант, данное решение никуда не исчезнет. За прорисовку силуэта отвечали мастера дизайн-студий как в самой Корее, так и США.
Производство большого седана развернётся на заводе в Корее. Старт продаж намечен на второй квартал нынешнего года. Сообщается, что дебюта полноценного стоит ожидать в апреле.
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