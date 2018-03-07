Стало известно, когда Audi A6 прибудет в Россию

Представленная в Женеве автоновинка Audi A6 прибудет в Россию в средине второго полугодия

Именитый автобренд Audi представил на международном женевском автосалоне новинку — автомодель A6. По информации от российского партнера немецкого автобренда Audi Russia, новинка будет доступна для российских почитателей автобренда уже в третьем квартале этого года.

По силовой части машина получит два трехлитровых мотора на выбор. Бензиновый на 340 л.с., а дизельный — на 286 л.с. Все двигатели новой линейки оснащаются системой MHEV (т.н. "мягкий гибрид").

Подобная система позволяет не только обеспечить максимальную плавность движений, но еще и экономит основное топливо до 0,7 литра на "сотню".

Автоновинка оснащается современными системами помощи водителю City Assist, а также системами безопасности.

Указанное оборудование позволяет сделать управление автомобилем максимально комфортным. А адаптивный круиз-контроль может мягко "подруливать", помогая удерживать автомобиль на полосе движения.