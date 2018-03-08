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Будущее уже рядом
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Будущее уже рядом 

Рамблер 8 марта 2018
В Женеве проходит 88-й международный автосалон.
1/17  Renault EZ-GO
Фото:
2/17 
Фото:
3/17  Eadon Green Zeclat
Фото:
4/17  Aston Martin Lagonda
Фото:
5/17  PAL-V Liberty
Фото:
6/17 
Фото:
7/17  Dendrobium
Фото:
8/17  Alfa Romeo 4C
Фото:
9/17  Segula Hagora Pulse
Фото:
10/17  Quattroruote Concept car
Фото:
11/17  Opel CEO Karl-Thomas Neumann (R)
Фото:
12/17  Sbarro Triple
Фото:
13/17  IED Buggy
Фото:
14/17 
Фото:
15/17  Toyota FV2
Фото:
16/17  Porsche 911
Фото:
17/17  McLaren P1
Фото:
Фоторепортаж смотрите в нашей галерее
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