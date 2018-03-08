Беспилотная фура Tesla впервые доставила груз

Беспилотные электрические грузовики Tesla осуществили первую доставку, фотографию готовых к отправке фур в Instagram опубликовал основатель компании Илон Маск

Фуры, по словам Маска, доставили аккумуляторы для машин Tesla с завода в городе Спаркс, Невада, на сборочный конвейер в Фримонте, Калифорния.

Как пишет Business Insider (BI), грузовик, вероятно, не поставят на серийное производство до 2019 года. Маск показал прототип фуры в ноябре 2017 года, BI уточняет, что с того момента Tesla получила заказы на грузовик от Pepsi, Walmart и Anheuser-Busch.

Издание отмечает, что крупные клиенты, скорее всего, будут давить на компанию, чтобы та соблюдала сроки производства грузовиков. Автопроизводитель в 2017 году не выполнил сроки по выпуску Tesla Model 3 , клиенты, сделавшие предзаказ, начали получать машины позже, чем ожидалось.

Фура, как обещают в Tesla, сможет проезжать 500 миль (804 километра) при полной загрузке (36 тонн) и на максимальной для нее скорости. По словам Маска, длина большинства грузовых маршрутов — 250 миль, поэтому грузовик может доехать до пункта назначения и вернуться без подзарядки.