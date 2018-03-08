Escalade Cadillac — лидер продаж бренда в России

Согласно официальной статистике, в прошлом месяце продажи машин премиального американского бренда упали на сорок четыре процента.

За последний зимний месяц удалось реализовать только шестьдесят три автомобиля. За аналогичный период прошлого года было реализовано на сорок девять единиц больше. Но, как и прежде, лидером продаж остаётся внедорожник Escalade Cadillac . В феврале стало на тридцать два счастливых обладателя этого автомобиля больше.

На втором месте находится внедорожник модели ХТ5. Их было продано девятнадцать экземпляров. Замыкает тройку премиальных автомобилей СТ6.

Стоит отметить, что в конце первого месяца этого года на отечественный рынок вышел Escalade Cadillac. Под его капотом установлен мотор объёмом в 6.2 литра, мощность которого была увеличена до четырёхсот двадцати шести лошадиных сил. В автомобиле установлена автоматическая коробка автомат на восемь ступеней с возможностью ручного переключения передач. Новинка стоит от пяти миллионов двухсот девяноста тысяч рублей.