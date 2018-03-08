АВТОВАЗ вынужден сократить экспорт в Европу

Как сообщает руководство автокомпании в лице Николя Мора, российскому автогиганту придется существенно сократить поставки своей продукции на европейский авторынок в связи с принятием в Европе нового стандарта на выбросы вредных веществ в атмосферу.

Конкретно речь идет о выхлопных газах, содержание того же CO2 ограничивается 120 г/км. Российские автомодели от АВТОВАЗа , даже самые свежие, имеют показатели существенно выше: 138-216 г/км.

Нет, такие машины не запрещено продавать в Европе. Только вот эксплуатировать этот автомобиль будет накладно даже для европейцев. Ведь за каждый грамм такого "неполезного " выхлопного газа, автовладелец в той же ФРГ заплатит около двух евро.

Как сообщают представители АВТОВАЗа, автокомпания не станет идти по пути некоторых зарубежных автобрендов, которые занижали показатели вредных выбросов путем манипулирования программным обеспечением.

Планируется до 2020 года выйти на заданный уровень и потом с чистой совестью представлять свои автомодели в Европе.

Правда до 2020 года европейские экологи планируют поднять планку до 95 г/км. Видимо в АВТОВАЗе это учли.