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Mazda создала мотор с меньшим расходом топлива
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Новый мотор Mazda SkyActiv-X станет экономичнее на 30% 

Daily-Motor 9 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Представители компании Mazda раскрыли некоторые подробности по своему новому мотору SkyActiv-X, который за счет инновационной системы воспламенения станет заметно экономичнее по сравнению со своими собратьями.
Первой моделью, которая получит под капот такой двигатель, станет обновленный хэтчбек Mazda3. Журналистам британского Autocar удалось взять один из опытных образцов этой модели, протестировав его на уровень потребления топлива.
Вердикт редакции издания оказался следующим: новый мотор SkyActiv-X в смешанном цикле потреблял примерно на 30 процентов меньше бензина, чем его собрат из семейства SkyActiv-G.
Напомним, что ранее в «Мазда» подтвердили планы по оснащению нового поколения своего родстера MX-5 новым мотором из семейства SkyActive-X. Этот агрегат задействует систему воспламенения от сжатия, схожую по своему принципу с работой дизельных моторов. Рабочий объем движка составляет 2-литра, а его предельная мощность 187 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент равен 230 Нм.
Рестайлинговая Mazda3 с двигателем SkyActiv-X выйдет в продажу в 2019 году.
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