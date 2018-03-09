В Женеве показали новый электромобиль Venere

Компания LVCHI показала в Женеве новый электромобиль Venere

Китайский производитель LVCHI Auto привез на автосалон в Женеву 4-местный электромобиль Venere.

Новинка была создана в Италии дизайнерами из I. D. E. A. и может быть введен в производство в 2019 году, но это остается под большим сомнением.

Компания позиционирует новинку как четырехместный лимузин, но судя по четырем электромоторам общей мощностью 992 л.с. (740 кВ) и разгоном до первых 100 км/ч за 2,5 секунд, это больше напоминает спортивный автомобиль. При этом максимальная скорость LVCHI Venere превышает 155 миль в час.

При ближайшем рассмотрении видно специфическое сходство Venere с Tesla Model S, особенно в задних дверях, но общий стиль выглядит по-иному.

По другим параметрам китайский электрокар в длину достигает 5118 мм, что на 119 мм длиннее Range Rover

В электромобиле использовано углеродное шасси, что позволяет автомобилю достичь массы 2100 кг, невзирая на вес всего остального оборудования.

LVCHI Venere получил две алюминиевые опоры для шасси, прикрепленные к двигателям, расположенным в передней и задней части.