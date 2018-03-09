Назван самый популярный автомобиль Москвы

Самый распространенный автомобиль в автопарке Москвы — Ford Focus

Самый распространенный автомобиль в автопарке Москвы — Ford Focus

Аналитики «Автостат Инфо» определили, что по состоянию на начало 2018 года самым распространенным автомобилем в автопарке Москвы остается модель Ford Focus.

Исследование показало, что в столице насчитывается 4 031 334 легковых авто. Из них 3 063 532 иномарки и 967 892 машины российских марок.

Парк модели Ford Focus составляет 100 567 ед. авто. Второе место по представленности в автопарке Москвы на начало этого года занимает Hyundai Solaris — 84 559 машин, а третье место — LADA 2106 (81 379 ед. авто). Среди моделей с самой большой долей в столичном автопарке отметим также LADA 2109 (насчитывается 72 519 таких машин), KIA Rio (69 391 авто), Skoda Octavia (69 029 машин).

В возрастной структуре столичного автопарка преобладают машины возрастом более 10 лет (то есть произведенные до 2008 года) — 1 690 513 ед. авто. Еще 325 807 ед. авто — это машины, изготовленные в 2012 году, а еще 307 271 шт. — машины 2008 года выпуска. В частности в парке модели Ford Focus на машины, выпущенные до 2008 года, приходится 27 631 ед. авто. А вот парк модели Hyundai Solais относительно молодой, в нем больше всего машин (17 030 ед.), изготовленных в 2015 году.