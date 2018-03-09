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Audi принимает заказы на свой уникальный электрокар
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Audi начала принимать заказы на e-tron 

Daily-Motor 9 марта 2018
Фото: Audi
Несмотря на то, что официально модель электрокара Audi e-tron ещё не была представлена, британские дилеры уже начали принимать предварительные заказы на машину.
Если верить источнику, то премьера нового кроссовера должна состоятся этим летом, а в рамках статусного мероприятия в Женеве был представлен лишь прототип Audi e-tron. Но, это не мешает британским автолюбителям резервировать для себя машины, которые ещё даже не встали на конвейерную сборку.
Хотя, справедливости ради стоит отметить, что предварительные заказы, оформляемые у британского дилера, являются лишь формальными. На самом деле каждый желающий получить этот автомобиль оставляет депозит в размере тысячи фунтов. Это даёт возможность британцу вступить в Клуб приоритетных покупателей. Но, только после того, как модель будет представлена официально, покупатели смогут оформить заявку на приобретение. Если же клиент передумает покупать авто, то дилер вернёт ему депозитные средства.
Технические характеристики этого автомобиля пока остаются в тайне. Ожидается, что запаса хода батареи хватит на пять сотен километров. Производство Audi e-tron будет запущено в Бельгии.
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