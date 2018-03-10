Ещё
Porsche выпустит 700-сильный гибридный Porsche 911
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche выпустит 700-сильный гибридный Porsche 911 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: car.ru
Культовый спортивный автомобиль Porsche 911 свежего поколения 992 выйдет в гибридной версии, мощность которой 700 л.с.
Такую информацию опубликовало издание Autocar, со ссылкой на гендиректора компании Оливера Блюма.
Плюс к этому, представитель бренда рассказал, что водитель сможет с помощью специальной кнопки запускать дополнительное электрическое ускорение.
Отметим, что сейчас самым наимощнейшим Porsche 911 является авто в экстремальном варианте GT2 RS, которое вырабатывает около 700 л.с. То есть, гибридная комплектация модели будет ещё мощнее.
Также Оливер Блюм подчеркивает, что плагин-гибрид Porsche 911 призван стать самой мощной моделью 911 в истории бренда.
Предполагается, что гибридное купе наградят электрическим движком, позаимствованным у модели Panamera 4 E-Hybrid, отдача которого 136 л.с.
Хочется заметить, что актуальное Porsche 911 Turbo S оснащается двигателем производительностью 572 силы. А учитывая развитие современных технологий, скорее всего, ДВС нового авто будет ещё мощнее, то есть суммарная отдача гибридного агрегата будет более 700 сил.
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке Audi оценивает электрический внедорожник e-tron в 80 000 евро В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение