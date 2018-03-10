Porsche выпустит 700-сильный гибридный Porsche 911

Культовый спортивный автомобиль Porsche 911 свежего поколения 992 выйдет в гибридной версии, мощность которой 700 л.с.

Такую информацию опубликовало издание Autocar, со ссылкой на гендиректора компании Оливера Блюма

Плюс к этому, представитель бренда рассказал, что водитель сможет с помощью специальной кнопки запускать дополнительное электрическое ускорение.

Отметим, что сейчас самым наимощнейшим Porsche 911 является авто в экстремальном варианте GT2 RS, которое вырабатывает около 700 л.с. То есть, гибридная комплектация модели будет ещё мощнее.

Также Оливер Блюм подчеркивает, что плагин-гибрид Porsche 911 призван стать самой мощной моделью 911 в истории бренда.

Предполагается, что гибридное купе наградят электрическим движком, позаимствованным у модели Panamera 4 E-Hybrid, отдача которого 136 л.с.

Хочется заметить, что актуальное Porsche 911 Turbo S оснащается двигателем производительностью 572 силы. А учитывая развитие современных технологий, скорее всего, ДВС нового авто будет ещё мощнее, то есть суммарная отдача гибридного агрегата будет более 700 сил.