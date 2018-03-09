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Трехрядная Honda BR-V появится на всех рынках мира
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Трехрядный кроссовер Honda BR-V появится на всех рынках мира 

Car.ru 9 марта 2018
Фото: Honda
Концерн Honda еще готовит свежее поколение семейного внедорожника BR-V к дебюту, но уже известно, что трехрядный паркетник станет глобальной моделью и будут реализовывать на всех рынках мира.
Вторая генерация Honda BR-V будет лежать на современной архитектуре и будет более безопасной.
В модельном ряду бренда кросс встанет между небольшим HR-V (Vezel) и среднеразмерным CR-V. На рынке Малайзии цена модели начинается от отметки в 19 тыс. долларов (1 млн рублей).
Габариты семиместного внедорожника следующие: 4453 х 1735 х 1666 мм, расстояние между осями достигает 2662 мм. Объем багажника равен 223 литрам, а при сложенном третьем ряде вместимость увеличится до 539 литров.
Под капотом авто будет стоять 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 100 сил или 100-сильный турбодизель i-DTEC объемом 1,5 литра. В тандеме с ними может трудиться 6-скоростная механика или вариатор CVT. Привод может быть и передний, и полный.
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