Трехрядная Honda BR-V появится на всех рынках мира

Трехрядный кроссовер Honda BR-V появится на всех рынках мира

Концерн Honda еще готовит свежее поколение семейного внедорожника BR-V к дебюту, но уже известно, что трехрядный паркетник станет глобальной моделью и будут реализовывать на всех рынках мира.

Вторая генерация Honda BR-V будет лежать на современной архитектуре и будет более безопасной.

В модельном ряду бренда кросс встанет между небольшим HR-V (Vezel) и среднеразмерным CR-V. На рынке Малайзии цена модели начинается от отметки в 19 тыс. долларов (1 млн рублей).

Габариты семиместного внедорожника следующие: 4453 х 1735 х 1666 мм, расстояние между осями достигает 2662 мм. Объем багажника равен 223 литрам, а при сложенном третьем ряде вместимость увеличится до 539 литров.

Под капотом авто будет стоять 1,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 100 сил или 100-сильный турбодизель i-DTEC объемом 1,5 литра. В тандеме с ними может трудиться 6-скоростная механика или вариатор CVT. Привод может быть и передний, и полный.