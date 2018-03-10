Mitsubishi выпустила лимитированную версию Mirage

Компания Mitsubishi подготовила к выпуску лимитированную версию своего бюджетного хэтчбека Mirage. Автомобиль получил название Mirage Limited Edition. Продажи новой модификации «Мираж» уже стартовали на рынке Таиланда. Стоимость новинки стартует от 564 тысяч бат, что эквивалентно сумме в 1 миллион 35 тысяч при пересчете на рубли по нынешнему курсу.

Компактный японский хэтчбек в лимитированной модификации отличается от своего обычного собрата наличием иных цветовых решений экстерьера, а также боле качественными материалами отделки интерьера.

В список оснащения автомобиля вошли: система ABS, фронтальные подушки безопасности, система EBD, система стабилизации, кондиционер, «мультимедийка» с сенсорным дисплеем и многое другое.

Приводит в движение эту модель 1,3-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 78 лошадиных сил.