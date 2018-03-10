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Маск показал футуристический электробус
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Илон Маск показал футуристический электробус для своих тоннелей 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: National Geographic
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в твиттере видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые создает другая его компания — The Boring Company.
"Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", — написал Маск в ответах на твиты.
Кроме того, бизнесмен заявил, что приоритетом для его The Boring Company станут пешеходы и велосипедисты, а не автомобили.
Ранее сообщалось, что Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном.
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