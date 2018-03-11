На какие SUV в России больше всего тратят деньги

Аналитики «Автостат Инфо» исследовали продажи автомобилей класса SUV в России в денежном выражении и определили, на какие машины этого сегмента покупатели больше всего потратили денег в первый месяц текущего года.

Всего в России в отчетный месяц было продано машин сегмента SUV в количестве 45 845 ед. (+46,2%), что в денежном выражении составило 76,6 млрд рублей.