На какие SUV в России больше всего тратят деньги 

Аналитики «Автостат Инфо» исследовали продажи автомобилей класса SUV в России в денежном выражении и определили, на какие машины этого сегмента покупатели больше всего потратили денег в первый месяц текущего года.
Всего в России в отчетный месяц было продано машин сегмента SUV в количестве 45 845 ед. (+46,2%), что в денежном выражении составило 76,6 млрд рублей.
На рынке SUV больше всего средств в январе 2018 года было выручено с продажи машин Hyundai Creta. Россияне приобрели 4479 кроссоверов «Крета» и заплатили за них 4,66 млрд рублей. На внедорожники модели KIA Sportage (продано 2757 таких машин) они израсходовали 4,12 млрд рублей, а на внедорожники Toyota Land Cruiser (реализовано 1197 ед. авто) — 3,47 млрд рублей. На кроссоверы Toyota RAV4 россияне потратили в январе 2018 года 2,93 млрд рублей, при этом они купили 1730 таких машин. SUV марки Volkswagen Tiguan было продано в количестве 1520 ед. в январе 2018 года. На такое количество машин покупатели израсходовали 2,67 млрд рублей. На внедорожники Nissan X-Trail в тот же месяц они потратили 2,47 млрд рублей и купили 1538 таких машин.
Аналитики «Автостат Инфо» установили также, что на внедорожники Mazda CX-5 покупатели потратили в январе 2018 года 2,43 млрд рублей (продано 1423 таких авто), а на внедорожники Renault Duster — 2,42 млрд рублей (2822 ед.). В число самых доходных моделей класса SUV в России входят Renault Kaptur — 2,14 млрд рублей (продано 1746 таких машин), Lexus LX — 1,98 млрд рублей (317 ед.), Ford Kuga — 1,94 млрд рублей (1287 ед.).