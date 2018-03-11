Назван топ‐3 лучших кроссоверов с пробегом до 1 млн рублей‍

Специалисты составили рейтинг лучших кроссоверов стоимостью до миллиона рублей, которые можно приобрести на российском рынке. Об этом сообщил сайт Daily Motor.

На первой строчке рейтинга оказался автомобиль Mazda . Так, примерно за миллион рублей можно приобрести данную модель 2011–2013 годов выпуска. Кроме того, издание отмечает, что эта машина выделяется среди своих конкурентов по надежности силовых агрегатов, а также имеет хорошую управляемость и богатую комплектацию.

Второе место рейтинга досталось японскому автомобилю Honda . За один миллион рублей можно купить такую модель, если машина была выпущена не позже 2011 года. При этом Honda имеет комплектацию моторов на 2 и 2,4 литра.

«Бронза» досталась сразу двум автомобилям, а именно — Kia Sportage Hyundai ix35. По мнению издания, эти автомобили схожи с технической точки зрения. А за миллион рублей можно купить эти машины примерно 2011–2014 годов выпуска. Однако здесь главной проблемой для автовладельцев является мотор, поскольку он имеет особенность «задиров» в цилиндрах.

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