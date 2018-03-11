Назван топ‐3 лучших кроссоверов с пробегом до 1 млн рублей‍ 

Специалисты составили рейтинг лучших кроссоверов стоимостью до миллиона рублей, которые можно приобрести на российском рынке. Об этом сообщил сайт Daily Motor.
На первой строчке рейтинга оказался автомобиль Mazda. Так, примерно за миллион рублей можно приобрести данную модель 2011–2013 годов выпуска. Кроме того, издание отмечает, что эта машина выделяется среди своих конкурентов по надежности силовых агрегатов, а также имеет хорошую управляемость и богатую комплектацию.
Второе место рейтинга досталось японскому автомобилю Honda. За один миллион рублей можно купить такую модель, если машина была выпущена не позже 2011 года. При этом Honda имеет комплектацию моторов на 2 и 2,4 литра.
«Бронза» досталась сразу двум автомобилям, а именно — Kia Sportage и Hyundai ix35. По мнению издания, эти автомобили схожи с технической точки зрения. А за миллион рублей можно купить эти машины примерно 2011–2014 годов выпуска. Однако здесь главной проблемой для автовладельцев является мотор, поскольку он имеет особенность «задиров» в цилиндрах.
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