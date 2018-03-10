Новый внедорожник Hyundai будет гибридным

Новый большой внедорожник Hyundai будет гибридным

На зимних тестах вновь замечен прототип нового полноразмерного внедорожника корейской марки Hyundai . По данным инсайдеров, восьмиместный автомобиль популярного сегмента SUV дебютирует в 2019 году и будет предложен с гибридной силовой установкой.

Как отмечают наши иностранные коллеги, новый большой внедорожник Hyundai расположится в модельном ряду на ступеньку выше недавно представленной модели Hyundai Santa Fe. Возможно, что автомобиль получит хорошо знакомое имя Hyundai Grand Santa Fe.

Однако отметим, что официального подтверждения названия нового полноразмерного внедорожника пока нет. Нам же остаётся только рассматривать замаскированные прототипы новинки. Причем, даже несмотря на камуфляж, видно, что передняя часть машины выполнена в той же стилистике, что и у Hyundai Santa Fe нового поколения.

Кроме всего прочего, на сфотографированном прототипе можно увидеть новую заднюю часть, которая стала больше, что объясняется наличием третьего ряда кресел. По предварительной информации, новый полноразмерный внедорожник Hyundai будет построен на той же «тележке», что и модель KIA Telluride, которая в настоящее время также проходит обширные тесты.

Скорее всего, обе корейских новинки получат электрифицированные силовые агрегаты. Речь идёт о так называемой «мягкой» гибридной системе, которая подразумевает использование 48-вольтового стартер-генератора. Однако по информации других источников, автомобили могут получить ДВС и электромотор.

По данным зарубежных СМИ, новый восьмиместный гибридный внедорожник Hyundai официально дебютирует в 2019 году. Приоритетным рынком сбыта для новинки станет США. Причём в настоящий момент неясно, планирует ли корейская марка предложить новинки в Европе и России.

Добавим. Помимо этого корейская компания планирует вывести на рынок гибридную модификацию внедорожника Hyundai Santa Fe нового поколения. «Озеленение» модельного ряда бренда запланировано на 2020 год.