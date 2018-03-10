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В Москве показали прототип внедорожника «Москвич»
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В Москве показали прототип внедорожника «Москвич» 

Южный автомобиль 10 марта 2018
Фото: ufocar.ru
В рамках ежегодной выставки «Олдтаймер галерея» в Москве был продемонстрирован уникальный прототип внедорожника «Москвич».
Автомобиль был создан на заводе АЗЛК еще в конце 50-х годов прошлого столетия в единственном экземпляре. Конструктора автозавода создавали этот автомобиль специально по заказу Министерства обороны СССР, в качестве аналога американскому внедорожнику «Виллис». Разработка получила название «Москвич-415С», но так и не пошла в серию.
Это была собственная разработка Московского завода малолитражных автомобилей конца 50-х годов, которая при запуске в серийное производство собрала бы все те лавры простого и выносливого внедорожника, которые впоследствии достались «Ниве». Автомобиль планировалось использовать в армии в качестве штабного внедорожника или автомобиля связи. В 1959 году машину хотели запустить в производство на заводе «Сибсельмаш» в Новосибирске.
ufocar.ru
Однако в 1960 году проект решено было закрыть из-за противоречий между различными ведомствами. В 1974 году на АЗЛК вернулись к разработке внедорожника и построили новую полноприводную машину «Москвич-2150». Но машина так и не пошла в серию.
Министерство автомобильной промышленности утвердило в производство ВАЗ-2121 «Нива». Всего было построено два экземпляра внедорожника «Москвич-2150» с мотором от «Москвич-412», оба они были переданы в заводской музей АЗЛК, а после закрытия завода оказались в музее ретро-автомобилей на Рогожском Валу в Москве. А вот самый первый внедорожник «Москвич-415С» был выкуплен бывшим сотрудником АЗЛК и перевезен в Калугу. Новый владелец не смог поставить машину на учет в ГАИ и оставил ее на хранение на дачном участке.
Долгое время коллекционеры пытались выкупить машину у владельца, но он не соглашался. В этом году машина была выкуплена специалистами реставрационной мастерской Simonov Motors и выставлена в экспозиции «Олдтаймер Галереи 2018».
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