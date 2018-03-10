Ещё
На женевском мотор-шоу показали яркие автоновинки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На женевском мотор-шоу 2018 показали яркие автоновинки 

Car.ru 10 марта 2018
Фото: car.ru
Открывшись 06.03.2018 года, женевское мотор-шоу полноценно заработало с 08.03.2018 года. Выставка в этом году удалась на славу. Посетителям предложен широчайший спектр автоновинок.
car.ru
Но в этом году кроме будущих серийных автомоделей, зрителям показали и концепт-версии машин, над которыми еще ведутся работы.
Причем эти концепты в основном ориентированы на автономное управление. Функционал новейших систем завязан на максимальную помощь водителю с возможным аварийным либо преднамеренным переходом на полную автономность.
Также автосалон-2018 богат и на автомодели премиального сегмента с приставками "супер", "гипер" и "люкс". Стоимость автоновинок кажется не имеет конечной точки.
Вот, к примеру, шведская автомодель Koenigsegg Regera, способная развить скорость до 400 км/ч за какие-нибудь двадцать секунд, обойдется клиенту в 2000000 евро.
Есть на шоу автомодели и с более скромной ценой. Но уровень размаха в этом году особенный — прогрессивный и инновационный.
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail Audi оценивает электрический внедорожник e-tron в 80 000 евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение