На женевском мотор-шоу показали яркие автоновинки

На женевском мотор-шоу 2018 показали яркие автоновинки

Открывшись 06.03.2018 года, женевское мотор-шоу полноценно заработало с 08.03.2018 года. Выставка в этом году удалась на славу. Посетителям предложен широчайший спектр автоновинок.

car.ru

Но в этом году кроме будущих серийных автомоделей, зрителям показали и концепт-версии машин, над которыми еще ведутся работы.

Причем эти концепты в основном ориентированы на автономное управление. Функционал новейших систем завязан на максимальную помощь водителю с возможным аварийным либо преднамеренным переходом на полную автономность.

Также автосалон-2018 богат и на автомодели премиального сегмента с приставками "супер", "гипер" и "люкс". Стоимость автоновинок кажется не имеет конечной точки.

Вот, к примеру, шведская автомодель Koenigsegg Regera, способная развить скорость до 400 км/ч за какие-нибудь двадцать секунд, обойдется клиенту в 2000000 евро.

Есть на шоу автомодели и с более скромной ценой. Но уровень размаха в этом году особенный — прогрессивный и инновационный.