Водителям-новичкам дали несколько советов

Несколько советов водителям-новичкам от автоэкспертов

Безусловно, в автошколе новичок-автолюбитель пройдет курс полноценного обучения премудростям вождения и ПДД. Однако несколько житейских советов как говорится "из своего опыта" никому не помешает.

Прежде всего автоэксперты рекомендуют максимально четко отрегулировать под себя зеркала заднего вида. Это поможет избежать неприятности в будущем.

Для того, чтобы научиться получше чувствовать свою машину, есть простой способ. Положите несколько пустых пластиковых бутылок вдоль бордюра. Аккуратно подъезжая, вы услышите хруст. Это станет вам сигналом о максимальном приближении к препятствию.

Не стоит на скорости "проскакивать" лужи. Также, после того, как "водное препятствие" позади, просушите тормозные колодки, нажав слегка на тормозную педаль, не бросая "газ".

Еще автоэксперты рекомендуют наблюдать за маневрами идущих впереди грузовых машин. Их кабины расположены выше, следовательно и обзор лучше. Если грузовик сбавляет ход, возможно впереди образовалась какая-то помеха.

Также простым, но полезным советом станет напоминание о необходимости периодического пуска кондиционера и ручного тормоза. Это продлит их срок эксплуатации.