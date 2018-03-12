Mitsubishi раскрыл характеристики Eclipse Cross для РФ

Mitsubishi раскрыл характеристики Eclipse Cross для России

Японский производитель Мицубиси обнародовал спецификации своего нового кроссовера Эклипс Кросс для российского рынка. Пока что новинка осваивает Европу, а купить автомобиль в нашей стране можно будет уже в конце апреля. В РФ будут поставляться автомобили японской сборки. Цена Эклипс Кросс станет известна в конце текущего месяца.

В Россию японский кроссовер с энергичным купеобразным профилем кузова и напористым дизайном придет в 5 комплектациях, правда их состав также будет объявлен позднее. Эклипс Кросс полностью адаптирован для эксплуатации в РФ и одним из первых пунктов в списке специфических решений является дефорсирование 1.5-литрового бензинового турбодвигателя до 150 лошадиных сил, более того, мотор подготовили для работы на АИ 92.

Кроссовер построен на базе совершенно новой платформы, обеспечивающей высокий уровень безопасности, подтвержденный 5-звездным результатом краш-теста по версии ENCAP. В арсенале Эклипс Кросс новейшая система пассивной безопасности кузова RISE, а также элементы активной везопасности на базе электроники: ASC, TCL, HSA, BA, EBD, причем все это уже в базовой комплектации.

Автомобиль в принципе способен похвастать щедрым уровнем оснащения в "базе", включающим 7 подушек безопасности, противотуманные фары, 18R легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистему с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, подогрев передних сидений и шторку багажного отделения.

За доплату Mitsubishi предложит покупателям Eclipse Cross панорамную крышу, удобный проекционный дисплей, подогрев руля, задних сидений и лобового стекла, Hi-Fi аудио Rockford Forsgate и продвинутые электронные ассистенты.

Указанный бензиновый мотор 1.5 турбо 150 л.с. / 250 Нм (ЕВРО 5) с непосредственным впрыском топлива будет пока являться единственным доступным агрегатов Eclipse Cross для России. В пару к мотору могут вставать 6-ступенчатая "механика" и вариатор CVT. Привод — передний или фирменный полный S-AWC. Длина кроссовера составляет 4 405 мм, ширина 1 805 мм, высота 1 685 мм.