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Mitsubishi раскрыл характеристики Eclipse Cross для РФ
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Mitsubishi раскрыл характеристики Eclipse Cross для России 

Allroader.ru 12 марта 2018
Фото: Allroader.ru
Японский производитель Мицубиси обнародовал спецификации своего нового кроссовера Эклипс Кросс для российского рынка. Пока что новинка осваивает Европу, а купить автомобиль в нашей стране можно будет уже в конце апреля. В РФ будут поставляться автомобили японской сборки. Цена Эклипс Кросс станет известна в конце текущего месяца.
В Россию японский кроссовер с энергичным купеобразным профилем кузова и напористым дизайном придет в 5 комплектациях, правда их состав также будет объявлен позднее. Эклипс Кросс полностью адаптирован для эксплуатации в РФ и одним из первых пунктов в списке специфических решений является дефорсирование 1.5-литрового бензинового турбодвигателя до 150 лошадиных сил, более того, мотор подготовили для работы на АИ 92.
Кроссовер построен на базе совершенно новой платформы, обеспечивающей высокий уровень безопасности, подтвержденный 5-звездным результатом краш-теста по версии ENCAP. В арсенале Эклипс Кросс новейшая система пассивной безопасности кузова RISE, а также элементы активной везопасности на базе электроники: ASC, TCL, HSA, BA, EBD, причем все это уже в базовой комплектации.
Автомобиль в принципе способен похвастать щедрым уровнем оснащения в "базе", включающим 7 подушек безопасности, противотуманные фары, 18R легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистему с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, подогрев передних сидений и шторку багажного отделения.
За доплату Mitsubishi предложит покупателям Eclipse Cross панорамную крышу, удобный проекционный дисплей, подогрев руля, задних сидений и лобового стекла, Hi-Fi аудио Rockford Forsgate и продвинутые электронные ассистенты.
Указанный бензиновый мотор 1.5 турбо 150 л.с. / 250 Нм (ЕВРО 5) с непосредственным впрыском топлива будет пока являться единственным доступным агрегатов Eclipse Cross для России. В пару к мотору могут вставать 6-ступенчатая "механика" и вариатор CVT. Привод — передний или фирменный полный S-AWC. Длина кроссовера составляет 4 405 мм, ширина 1 805 мм, высота 1 685 мм.
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