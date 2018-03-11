Ещё
Audi анонсировала виртуальный суперкар
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi анонсировала виртуальный суперкар E-Tron Vision GT Concept 

LiveCars.Ru 11 марта 2018
Фото: Audi
Немецкая компания Audi анонсировала премьеру виртуального спортивного автомобиля E-Tron Vision Gran Turismo Concept, который предназначается для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Презентация спортивной машины запланирована на 9 апреля 2018 года.
Анонс нового гоночного суперкара Audi E-Tron Vision GT Concept был сделан как подразделением Audi Sport, так и игрой Gran Turismo: интригующие картинки виртуальной машины появились на страничках в социальных сетях.
При взгляде на боковой профиль виртуальной машины Audi E-Tron Vision GT Concept мы видим доминирующее заднее аэродинамическое «крыло», чрезвычайно агрессивный аэродинамический обвес, массивные колёса и логотипы Quattro, что говорит о том, что 2-дверное гоночное купе оснащено системой полного привода.
Повторимся, официальная презентация нового виртуального гоночного купе Audi E-Tron Vision GT Concept состоится 9 апреля текущего года. Очевидно, что машина станет весьма привлекательная для обладателей консоли PS4 и игры Gran Turismo Sport.
LiveCars.Ru: последние новости
Стив Маттин рассказал о дизайне внедорожника LADA 4×4 нового поколения Кроссовер Audi Q8 дебютирует летом 2018 года Возрождённая «Победа»: первые изображения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение