Audi анонсировала виртуальный суперкар E-Tron Vision GT Concept

Немецкая компания Audi анонсировала премьеру виртуального спортивного автомобиля E-Tron Vision Gran Turismo Concept, который предназначается для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Презентация спортивной машины запланирована на 9 апреля 2018 года.

Анонс нового гоночного суперкара Audi E-Tron Vision GT Concept был сделан как подразделением Audi Sport, так и игрой Gran Turismo: интригующие картинки виртуальной машины появились на страничках в социальных сетях.

При взгляде на боковой профиль виртуальной машины Audi E-Tron Vision GT Concept мы видим доминирующее заднее аэродинамическое «крыло», чрезвычайно агрессивный аэродинамический обвес, массивные колёса и логотипы Quattro, что говорит о том, что 2-дверное гоночное купе оснащено системой полного привода.

Повторимся, официальная презентация нового виртуального гоночного купе Audi E-Tron Vision GT Concept состоится 9 апреля текущего года. Очевидно, что машина станет весьма привлекательная для обладателей консоли PS4 и игры Gran Turismo Sport.