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Фейслифт-вариант «вагона» Mazda 6 показали в Женеве
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Фейслифт-вариант «вагона» Mazda6 показан на Женевском автосалоне-2018 

Car.ru 11 марта 2018
Фото: Car.ru
Обновлённую Mazda6 для Европы продемонстрировали в Женеве. И если пересмотренный седан мы уже видели, то «сарая» нет.
Напомним, что фейслифт-вариант седана презентовали на автосалоне в Лос-Анджелесе. В Женеву седан тоже привезли, но в европейской именно спецификации. А вот посвежевший универсал Mazda6, который мы видели до сих пор только на паре фото, отпраздновал премьеру как раз в Швейцарии.
В плане внешности практичный «вагон» движется по стопам модернизированного седана, поскольку он также получает новую решётку радиатора, оба иных бампера, изменившуюся светотехнику. Диски можно взять 17— и 19-дюймовые.
Интерьер освежили. Тут фокус весь на технологиях и более качественных материалах. Во-первых, автомобиль обрёл другие сиденья, которые, благодаря смене конфигурации, дарят значительно больше комфорта. Выделим и 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, переработанную панель приборов. Кстати, есть возможность сделать заказ на оснащение передних кресел вентиляцией. Отделать салон позволительно натуральной кожей Nappa, деревом и замшей.
Что касается моторов, то инженеры сосредоточились на повышении производительности при одновременном снижении расхода топлива и выбросов. В числе бензиновых движков есть SKYACTIV-G 2.0 в 145 л.с. или 165 л.с., тогда как SKYACTIV-G 2.5 обладает отдачей в 194 л.с. Дизель только один — SKYACTIV-D 2.2. Его мощность, правда, различна, ибо предусмотрели форсированный вариант.
Конкретно универсал оснащён несколько переменившейся подвеской с новыми амортизаторами и стабилизаторами. В Mazda говорят, что эти изменения помогут обеспечить более плавную, более «рельсовую» езду. Конструкторами добавлен был поглощающий вибрации материал в центральный туннель.
В отношении безопасности Mazda6 предлагает целый комплекс i-ACTIVSENSE. Например, имеется адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.
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