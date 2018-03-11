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В Сочи ограничат въезд автомобилей
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В Сочи ограничат въезд автомобилей с бензиновыми двигателями 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
По заявлению пресс-службы администрации Краснодарского края, ограниченный въезд на большую часть территории Олимпийского парка в Сочи вступит в силу уже в июле.
Пока ограничения коснуться только личного автотранспорта и не затронут автобусы, осуществляющие туристические перевозки. В будущем планируется закрыть доступ всему транспорту с бензиновым двигателем — въехать в парк можно будет только на электромобилях.
"Никаких дополнительных изменений в законодательство для этого вносить не нужно — соответствующие дорожные знаки уже утверждены на уровне федерации и вступят в силу в июле текущего года", — отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В будущем планируется ограничивать доступ автомобилей с бензиновыми двигателями и на другие территории. Уже приступили к обсуждению возможности ограничения движения в прибрежных зонах городов-курортов региона автомобилей класса ниже "Евро-4".
Работа по ограничению движения бензинового транспорта и созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей ведется в рамках краевой концепции развития экологически чистого транспорта и новых форм мобильности.
Концепция в том силе подразумевает бесплатные места для электротранспорта на муниципальных парковках, планируется отмена транспортного налога и допуск электромобилей на полосы общественного транспорта.
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