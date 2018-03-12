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В ТОП-15 российского авторынка попали 4 Renault
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В ТОП-15 отечественного авторынка попали четыре модели Renault 

carnewsweek.ru 12 марта 2018
Фото: carnewsweek
Четыре модели компании Renault вошли в топ-15 лучших транспортных средств России за февраль. Недавно представители компании «Автостат» опубликовали информацию относительно работы дилерских центров за февраль. Как отмечает официальная статистика, четыре модели компании Renault смогли войти в топ-15 самых востребованных автомобилей. Такое положение связывается с несколькими причинами.
Первая связывается с проводимыми акциями на отдельные транспортные средства, вторая с кредитными программами и снижением процента на материальные ресурсы. Статистическая информация подтвердили в АЕБ, и выделили указанные автомобили. Самой популярной машиной в модельном ряде Renault — это кроссовер Duster. Машина в феврале распродана в количестве 3,66 тысяч авто. Прирост в сравнении с прошлым годом составляет +13 процентов.
Объемы реализации позволили технике оказаться на 7-мой строчке. Следующим авто оказался ещё один кросс Kaptur, который разошелся в количестве 2,67 тысяч. Это говорит о приросте в 45 процентов, показателе 11 места. Среди двух оставшихся машин следует выделить модель Sandero и Logan. Машины превысили отметку в 2,3 тысячи единиц, но прирост по указанным авто незначительный.
Некоторые эксперты считают, что машины не достойны рассмотрения автомобилистов, но клиенты так не считают. Общий уровень продаж бренда на российском рынке составил 11,3 тысячи авто. Прирост положительный и составляет 17 процентов с аналогией прошлого года.
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