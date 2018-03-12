Купить ОСАГО станет сложнее

Российский союз автостраховщиков призвал усложнить процедуру покупки электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОАСГО), сообщает «Коммерсант».

По информации издания, с соответствующим предложением РСА обратился к Центральному банку . Так, страховщики предлагают запретить страховать автомобиль кому-либо, кроме его владельца, запретить загрузку сканов необходимых документов на сайте страховой компании, ограничить время покупки полиса 90 минутами и откладывать начало действия полиса на 72 часа после покупки.

Свои предложения организация аргументировала тем, что убытки от выплат по договорам, заключенным онлайн мошенническим путем, составляют примерно три миллиарда рублей, а сами электронные продажи вынуждают компании работать в убыточных регионах.

Центробанк уже изучает предложения РСА.