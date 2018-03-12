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Купить ОСАГО станет сложнее
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Купить ОСАГО станет сложнее 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский союз автостраховщиков призвал усложнить процедуру покупки электронных полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОАСГО), сообщает «Коммерсант».
По информации издания, с соответствующим предложением РСА обратился к Центральному банку. Так, страховщики предлагают запретить страховать автомобиль кому-либо, кроме его владельца, запретить загрузку сканов необходимых документов на сайте страховой компании, ограничить время покупки полиса 90 минутами и откладывать начало действия полиса на 72 часа после покупки.
Свои предложения организация аргументировала тем, что убытки от выплат по договорам, заключенным онлайн мошенническим путем, составляют примерно три миллиарда рублей, а сами электронные продажи вынуждают компании работать в убыточных регионах.
Центробанк уже изучает предложения РСА.
В середине февраля в Минфине состоялось совещание о поправках к закону об ОСАГО, в котором приняли участие представители МВД, Минэкономразвития и Центробанка. Тогда представители ЦБ выдвинули опасение, что предложенная Министерством финансов реформа ОСАГО приведет к дискриминации потерпевших на дорогах. Так, предполагаемое введение трех видов полисов и отказ от так называемых коэффициентов будет дискриминировать потерпевших, так как полисы ОСАГО покрывают ущерб третьих лиц, а не страхователя. Кроме того, в ЦБ считали, что данные инициативы ухудшат положение страховых компаний, так как могут быть использованы в «неправомерных целях».
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