Названа дата продаж нового внедорожника Nissan Terra

Автогигант Nissan сообщил, что в китайских дилерских центрах концерна новый рамный внедорожник Terra появится 12 апреля нынешнего года.

Новый автомобиль наградили фирменным дизайном. В частности, модель может похвастаться оригинальной решёткой радиатора, стильными фарами головного света с интегрированными LED-матрицами ходовых огней и крупным передним бампером с большим воздухозаборником. Дизайн интерьера Nissan Terra схож с салоном Navara.

Габариты нового «проходимца» следующие: 4882 х 1850 х 1835 мм, размер колесной базы достигает 2850 мм, дорожный просвет составляет 219 мм.

В подкапотном пространстве внедорожника будет располагаться 2,5-литровый движок, который выдает 184 силы. В паре с ним трудиться 6-ступенчатая механика или 7-скоростная автоматическая трансмиссия. Система привода будет только полной.

Добавим, что стоимость нового автомобиля производитель сообщит в конце марта.