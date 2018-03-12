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Названа дата продаж нового внедорожника Nissan Terra
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Названа дата продаж нового внедорожника Nissan Terra 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Автогигант Nissan сообщил, что в китайских дилерских центрах концерна новый рамный внедорожник Terra появится 12 апреля нынешнего года.
Отметим, что новый автомобиль будет лежать на «тележке» пикапа Nissan Navara. Ожидается, что автомобиль вступит в конкурентную борьбу с такими известными автомобилями, как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.
Новый автомобиль наградили фирменным дизайном. В частности, модель может похвастаться оригинальной решёткой радиатора, стильными фарами головного света с интегрированными LED-матрицами ходовых огней и крупным передним бампером с большим воздухозаборником. Дизайн интерьера Nissan Terra схож с салоном Navara.
Габариты нового «проходимца» следующие: 4882 х 1850 х 1835 мм, размер колесной базы достигает 2850 мм, дорожный просвет составляет 219 мм.
В подкапотном пространстве внедорожника будет располагаться 2,5-литровый движок, который выдает 184 силы. В паре с ним трудиться 6-ступенчатая механика или 7-скоростная автоматическая трансмиссия. Система привода будет только полной.
Добавим, что стоимость нового автомобиля производитель сообщит в конце марта.
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