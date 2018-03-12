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Китайцы выпустили «клона» Volkswagen Jetta
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Китайцы из FAW выпустили «клона» Volkswagen Jetta 

Daily-Motor 12 марта 2018
Фото: daily-motor.ru
На китайском автомобильном рынке официально стартовали продажи новой компактной 4-дверки от концерна FAW. Автомобиль получил название Junpai A50. Примечательна эта модель тем, что в качестве архитектуры она задействует базу второй генерации Volkswagen Jetta, а также имеет множество сходств со своим немецким донором.
Несмотря на так называемый статус «клона», новый Junpai A50 в отличие от некоторых своих конкурентов в КНР оснащается узлами и агрегатами VW вполне легально, поскольку FAW является официальным партнером Volkswagen Group в «Поднебесной».
Габаритные размеры нового седана Junpai A50 оказались следующими: длина — 4550 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1496 мм, колесная база — 2600 мм.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 109 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП. В ближайшие несколько месяцев в продажу в Китае также поступит версия этой модели с 1-литровым турбированным движком и роботом.
Стоимость базовой комплектации нового Junpai A50 начинается от 55 тысяч 900 юаней или 502 тысяч рублей.
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