Китайцы выпустили «клона» Volkswagen Jetta

Китайцы из FAW выпустили «клона» Volkswagen Jetta

На китайском автомобильном рынке официально стартовали продажи новой компактной 4-дверки от концерна FAW . Автомобиль получил название Junpai A50. Примечательна эта модель тем, что в качестве архитектуры она задействует базу второй генерации Volkswagen Jetta , а также имеет множество сходств со своим немецким донором.

Несмотря на так называемый статус «клона», новый Junpai A50 в отличие от некоторых своих конкурентов в КНР оснащается узлами и агрегатами VW вполне легально, поскольку FAW является официальным партнером Volkswagen Group в «Поднебесной».

Габаритные размеры нового седана Junpai A50 оказались следующими: длина — 4550 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1496 мм, колесная база — 2600 мм.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 109 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП. В ближайшие несколько месяцев в продажу в Китае также поступит версия этой модели с 1-литровым турбированным движком и роботом.

Стоимость базовой комплектации нового Junpai A50 начинается от 55 тысяч 900 юаней или 502 тысяч рублей.