Ещё
В РФ вырос спрос на авто с пробегом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос в феврале почти на 1% — до 362 тыс. машин 

Агентство «Москва» 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Рынок автомобилей с пробегом в феврале вырос на 1%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«В последний зимний месяц 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 362,2 тыс. единиц, что на 0,9% больше, чем в феврале 2017 г. Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 95,5 тыс. штук — на 0,6% больше, чем год назад. Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 40,8 тыс. экземпляров (-2,7%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд — Nissan — с результатом в 20 тыс. машин (+0,6%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди моделей лидерство сохраняет хетчбэк Lada 2114, объем вторичного рынка которого в феврале составил 10,5 тыс. единиц, что на 2,1% ниже результата годичной давности. На вторую позицию в модельном рейтинге поднялся Ford Focus (9 тыс. единиц -2%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом. А вот на третью строчку опустился седан Lada 2107 (8,6 тыс. единиц; -5,2%). Также по итогам двух месяцев 2018 г. объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил почти 700 тыс. единиц, что на 3,8% больше, чем год назад.
Агентство «Москва»: последние новости
Росстандарт отзывает 17 мотоциклов Harley-Davidson из-за возможных проблем с тормозной системой Самой продаваемой моделью Porsche в РФ в 2017 г. стал Macan с результатом в 2 тыс. машин Плата за парковку в Москве не будет взиматься до 12 марта в связи с праздником и выходными днями
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение