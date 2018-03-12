В РФ вырос спрос на авто с пробегом

Рынок автомобилей с пробегом в феврале вырос на 1%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«В последний зимний месяц 2018 г. объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 362,2 тыс. единиц, что на 0,9% больше, чем в феврале 2017 г. Лидером российского вторичного рынка традиционно является отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом месяце пришлось более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 95,5 тыс. штук — на 0,6% больше, чем год назад. Лучшей среди иномарок по-прежнему оказывается японская Toyota, чей показатель достиг 40,8 тыс. экземпляров (-2,7%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд — Nissan — с результатом в 20 тыс. машин (+0,6%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди моделей лидерство сохраняет хетчбэк Lada 2114, объем вторичного рынка которого в феврале составил 10,5 тыс. единиц, что на 2,1% ниже результата годичной давности. На вторую позицию в модельном рейтинге поднялся Ford Focus (9 тыс. единиц -2%), который снова стал лучшим среди иномарок с пробегом. А вот на третью строчку опустился седан Lada 2107 (8,6 тыс. единиц; -5,2%). Также по итогам двух месяцев 2018 г. объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил почти 700 тыс. единиц, что на 3,8% больше, чем год назад.