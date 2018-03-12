Volkswagen представит новый Touareg в Пекине 23 марта

Немецкий автогигант Volkswagen проведет официальную презентацию новой генерации флагманского кроссовера Touareg 23 марта на автосалоне в Пекине (Auto China 2018).

Пресс-служба немецкого автомобильного концерна опубликовала в своем профиле на видеохостинге Youtube ролик под названием: Road2World Premiere: The all-new Touareg, в котором демонстрируется путь первого выпущенного экземпляра «Туарег 2019» с завода в Словакии на Пекинский автосалон. Дизайн внедорожника на видео частично скрыт камуфляжной пленкой.

Из того, что известно на сегодня официально, новый Touareg будет спроектирован на архитектуре MLB-Evo. За счет использования новой «тележки» инженерам VW удалось снизить массу этого внедорожника на 100 кг.

Кроссовер оснастят самыми современными электронными системами, а также сделают более экологичным и экономичным без ущерба в мощности.