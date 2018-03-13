Kia Rio X-Line снова вырос в цене

Вседорожная Kia Rio X-Line снова подорожала

Цены на все комплектации кросс-хэтча, который поступил в продажу четыре месяца назад, выросли на 10 тыс. рублей.

Теперь автомобиль в базовой комплектации стоит от 794 900 рублей, а топовый вариант обойдется покупателям в 1 044 900 рублей. Таким образом, отмечает агентство "Автостат", подорожание составило 1-1,3% в зависимости от исполнения.

Это уже второе повышение цен на Rio X-Line с момента выхода модели на рынок РФ. Первый раз стоимость была скорректирована на 10 тыс. рублей в январе. По данным производителя, за первые два месяца текущего года в России было реализовано 3 713 Kia Rio X-Line.

Напомним, автомобиль появился на российском рынке в ноябре 2017 года. Rio X-Line можно приобрести с теми же моторами, что и седан Rio: 1,4-литровым агрегатом мощностью 100 л.с. и 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Трансмиссия — 6-ступенчатая "механика" либо "автомат" с таким же количеством передач. Хэтчбек обладает увеличенным до 170 мм дорожным просветом, что на 10 мм больше, чем у седана Rio. Кузов модели защищен антигравийными пластиковыми накладками.