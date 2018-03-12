Renault готовит для России новый кроссовер

Новый кроссовер Renault для России: первые официальные подробности

В прошлом году Daily-Motor.Ru сообщал о планах Renault по запуску в России нового кроссовера, презентация которого состоится в конце августа 2018 года на автосалоне в Москве (ММАС-2018). Проект нового SUV постепенно начинает обрастать первыми подробностями.

Бывший глава российского офиса «Рено» Бруно Анселен в интервью французскому изданию Challenges рассказал, чего стоит ждать от новинки «реношников» для российского рынка.

«Это будет новый кроссовер, который по своим габаритам окажется примерно таким же, как и модель Duster, но получит более привлекательный дизайн кузова и будет дороже», — рассказал специалист.

Из заявления господина Анселена можно сделать вывод, что новинка будет относиться к сегменту C-SUV, а ее кузов будет выполнен в динамичном стиле с оглядкой на молодежную аудиторию.

Принцип создания этой новой модели окажется схож с моделью Kaptur для российского рынка, которая отличается с точки зрения технической составляющей от глобальной модели Captur, несмотря на визуальные сходства.