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Renault готовит для России новый кроссовер
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Новый кроссовер Renault для России: первые официальные подробности 

Daily-Motor 12 марта 2018
Фото: Daily-Motor
В прошлом году Daily-Motor.Ru сообщал о планах Renault по запуску в России нового кроссовера, презентация которого состоится в конце августа 2018 года на автосалоне в Москве (ММАС-2018). Проект нового SUV постепенно начинает обрастать первыми подробностями.
Бывший глава российского офиса «Рено» Бруно Анселен в интервью французскому изданию Challenges рассказал, чего стоит ждать от новинки «реношников» для российского рынка.
«Это будет новый кроссовер, который по своим габаритам окажется примерно таким же, как и модель Duster, но получит более привлекательный дизайн кузова и будет дороже», — рассказал специалист.
Из заявления господина Анселена можно сделать вывод, что новинка будет относиться к сегменту C-SUV, а ее кузов будет выполнен в динамичном стиле с оглядкой на молодежную аудиторию.
Принцип создания этой новой модели окажется схож с моделью Kaptur для российского рынка, которая отличается с точки зрения технической составляющей от глобальной модели Captur, несмотря на визуальные сходства.
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