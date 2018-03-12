Состоялась премьера обновленного Outlander

Состоялась премьера обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander

На проходящем в эти дни Женевском автосалоне дебютировал кроссовер Mitsubishi Outlander, переживший рестайлинг. Обновленный автомобиль получил иные фары, измененную решетку радиатора, новый декор бампера и другой дизайн колес.

Салон щеголяет новыми передними креслами и немного измененными приборами. Между спинками передних сидений появились дополнительные дефлекторы вентиляции, а под ними — еще один разъем USB для подзарядки гаджетов.

Техническая начинка осталась без изменений. Российская версия оснащается бензиновыми моторами 2.0 (146 л.с.), 2.4 (167 л.с.) и 3.0 (227 л.с.). Семиместный вариант в России не предлагается.

Продажи модернизированного кроссовера на нашем рынке начнутся ближе к концу года. Цены пока не объявлены, но, вероятно, обновленный вариант будет немного дороже нынешнего "Аутлендера", сейчас цены на машину начинаются с 1 499 000 рублей.