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Состоялась премьера обновленного Outlander
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Состоялась премьера обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander 

Wroom.ru 12 марта 2018
Фото: wroom.ru
На проходящем в эти дни Женевском автосалоне дебютировал кроссовер Mitsubishi Outlander, переживший рестайлинг. Обновленный автомобиль получил иные фары, измененную решетку радиатора, новый декор бампера и другой дизайн колес.
Салон щеголяет новыми передними креслами и немного измененными приборами. Между спинками передних сидений появились дополнительные дефлекторы вентиляции, а под ними — еще один разъем USB для подзарядки гаджетов.
Техническая начинка осталась без изменений. Российская версия оснащается бензиновыми моторами 2.0 (146 л.с.), 2.4 (167 л.с.) и 3.0 (227 л.с.). Семиместный вариант в России не предлагается.
Продажи модернизированного кроссовера на нашем рынке начнутся ближе к концу года. Цены пока не объявлены, но, вероятно, обновленный вариант будет немного дороже нынешнего "Аутлендера", сейчас цены на машину начинаются с 1 499 000 рублей.
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