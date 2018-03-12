Новый маленький Jeep дебютирует в июне

Новый маленький внедорожник Jeep дебютирует в июне

Новый мини-внедорожник американской марки Jeep официально дебютирует летом текущего года. Об этом сообщает авторитетный ресурс Motoring, ссылаясь на официальных представителей бренда.

Напомним, слухи о том, что американская компания планирует выпустить новый маленький внедорожник, который окажется меньше и доступнее модели Jeep Renegade , впервые появились ещё в прошлом году.

Теперь же журналисты издания Motoring пообщались на эту тему с официальными представителями компании. В частности, в своём интервью Майк Мэнли намекнул, что официальная информация о новой модели станет доступна в июне 2018 года.

Почему именно в июне? Всё очень просто. В это время должна состояться пресс-конференция, на которой марка Jeep представит свой новый пятилетний план развития. Скорее всего, именно в рамках этого мероприятия производитель рассекретит новинку.