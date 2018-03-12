Новый маленький Jeep дебютирует в июне

Новый мини-внедорожник американской марки Jeep официально дебютирует летом текущего года. Об этом сообщает авторитетный ресурс Motoring, ссылаясь на официальных представителей бренда.
Напомним, слухи о том, что американская компания планирует выпустить новый маленький внедорожник, который окажется меньше и доступнее модели Jeep Renegade, впервые появились ещё в прошлом году.
Теперь же журналисты издания Motoring пообщались на эту тему с официальными представителями компании. В частности, в своём интервью Майк Мэнли намекнул, что официальная информация о новой модели станет доступна в июне 2018 года.
Почему именно в июне? Всё очень просто. В это время должна состояться пресс-конференция, на которой марка Jeep представит свой новый пятилетний план развития. Скорее всего, именно в рамках этого мероприятия производитель рассекретит новинку.
Как сообщалось ранее, новый маленький внедорожник Jeep будет построен на базе модели FIAT 500. Причём известно, что новинка окажется глобальной моделью, которая будет предлагаться по всему миру. Местом серийным производством автомобиля, скорее всего, станет завод FCA в Неаполе (Италия).