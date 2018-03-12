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На рынок вышел обновленный пикап Honda Ridgeline
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На рынок вышел обновленный пикап Honda Ridgeline 

Car.ru 12 марта 2018
Фото: Car.ru
Североамериканские дилерские центры японского концерна Honda с 6 марта начали продажи рестайлингового пикапа Ridgeline.
Внешний вид грузового внедорожника остался без изменений, а вот список оснащения автомобиля дополнили новыми опциями. Начальная цена пикапа стартует от 29 990 долларов (1,69 млн рублей).
Производитель отмечает, что Honda Ridgeline предназначен для спортивных мероприятий и пикников. Багажное отделение автомобиля адаптировано под различные погодные условия и может похвастаться наличием розетки и аудиосистемы.
Модернизированную машину можно оснастить трехзонным климат-контролем, восьмипозиционным регулируемым креслом водителя, «мультимедийкой» с 8-дюймовым дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Под капотом обновленного пикапа, как и ранее, стоит агрегат 3.5 i-VTEC V6, который выдает 280 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Привод — полный AWD с новейшей технологией Honda Intelligent Variable Torque Management (i-VTM4).
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