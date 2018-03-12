На рынок вышел обновленный пикап Honda Ridgeline

Североамериканские дилерские центры японского концерна Honda с 6 марта начали продажи рестайлингового пикапа Ridgeline.

Внешний вид грузового внедорожника остался без изменений, а вот список оснащения автомобиля дополнили новыми опциями. Начальная цена пикапа стартует от 29 990 долларов (1,69 млн рублей).

Производитель отмечает, что Honda Ridgeline предназначен для спортивных мероприятий и пикников. Багажное отделение автомобиля адаптировано под различные погодные условия и может похвастаться наличием розетки и аудиосистемы.

Модернизированную машину можно оснастить трехзонным климат-контролем, восьмипозиционным регулируемым креслом водителя, «мультимедийкой» с 8-дюймовым дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Под капотом обновленного пикапа, как и ранее, стоит агрегат 3.5 i-VTEC V6, который выдает 280 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Привод — полный AWD с новейшей технологией Honda Intelligent Variable Torque Management (i-VTM4).