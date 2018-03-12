Volkswagen представил новый пикап Atlas Tanoak

Немецкая компания Volkswagen официально презентовала концептуальный пикап Atlas Tanoak Pickup Truck Concept. Мировая премьера грузовика, по мотивам которого могут построить новую серийную модель, состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года.

Как рассказали в компании, название концепту Volkswagen Atlas Tanoak было дано в честь породы дерева, которое произрастает на Тихоокеанском побережье США. Представленный прототип является первым пикапом немецкой марки, в основе которого лежит модульная платформа MQB.

Volkswagen

Представители немецкого бренда отметили, что в настоящее время компания не планирует выпускать серийную версию концепта. Однако если будет получено множество положительных откликов о модели, у прототипа непременно появится производственная версия. Не стоит забывать о том, что сегмент пикапов является один из крупнейших на рынке США.

В моторном отсеке концептуального пикапа Volkswagen Atlas Tanoak Pickup Truck Concept расположен 3,6-литровый бензиновый двигатель V6 FSI мощностью 276 лошадиных сил. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат». В оснащение грузовика входит фирменная система полного привода 4Motion. Также у машины имеется специальный режим для бездорожья и массивные «катки» на 20 дюймов. Ускорение с 0 до 100 км/ч — 8,5 секунды.

Габаритная длина концептуального пикапа Volkswagen Atlas Tanoak составляет порядка 5 440 мм; ширина — 2 030 мм; высота — 1 844 мм. Колёсная база — 3 259 мм. Таким образом, грузовик на 400 мм длиннее семиместного внедорожника Volkswagen Atlas. Кроме этого, колёсная база пикапа на 28 мм больше, чем у Atlas. Клиренс (высота дорожного просвета) — 249 мм.